США отказались комментировать отзыв запроса на экстрадицию россиянина Винника

Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника из Франции

Министерство юстиции США отказалось комментировать отзыв своего запроса на экстрадицию так называемого криптовалютного короля Александра Винника из Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Николь Навас Оксман.

«Мы отказываемся комментировать это», — заявила она в ответ на письменный запрос агентства. Ранее адвокат россиянина Фредерик Бело рассказал, что американская сторона отозвала свой запрос об экстрадиции Винника, который был направлен во Францию в 2020 году.

Защитник подчеркнул, что при помощи такого «обманного маневра» Соединенным Штатам удалось добиться того, чтобы россиянин не только остался в тюрьме, а также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в США.

Ранее сообщалось, что Греция может выдать Винника в США, где ему может грозить до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Винник арестовали летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов именно в Греции.

В начале 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его подозревали в краже личных данных и вымогательстве. Прокуратура страны в ходе судебных разбирательств охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность; гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет. Но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы.

