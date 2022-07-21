Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам пообещали жаркую погоду в августе

Синоптик Тишковец заявил, что август порадует жителей Центральной России жаркой погодой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Август порадует жителей Центральной России жаркой погодой и солнечными днями. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал, что заключительный месяц лета не подведет. «Август еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — отметил Тишковец.

Такая ситуация будет складываться во многих городах Центральной России, добавил специалист.

Ранее в «Фобосе» рассказали, что потепление в Москве наступит к концу этой недели. По мнению Тишковца, новая рабочая неделя в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень. О купальном сезоне речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета, предупредил синоптик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Под Херсоном нашли группу раненых украинских военных и оказали им помощь
Крупнейший в мире производитель титана заинтересовался добычей в России
Россиянин попал в СИЗО за организацию убийства бывшей любовницы
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
В США оценили российскую «Коалицию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.