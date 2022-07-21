Россиянам пообещали жаркую погоду в августе

Синоптик Тишковец заявил, что август порадует жителей Центральной России жаркой погодой

Август порадует жителей Центральной России жаркой погодой и солнечными днями. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал, что заключительный месяц лета не подведет. «Август еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — отметил Тишковец.

Такая ситуация будет складываться во многих городах Центральной России, добавил специалист.

Ранее в «Фобосе» рассказали, что потепление в Москве наступит к концу этой недели. По мнению Тишковца, новая рабочая неделя в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень. О купальном сезоне речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета, предупредил синоптик.