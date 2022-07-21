Захарова обвинила украинские власти в экспериментах над гражданами страны

Представитель МИД России Захарова обвинила киевские власти в уничтожении украинцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила украинские власти в проведении экспериментов на собственных гражданах и их уничтожении. Об этом она заявила в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Так Захарова отреагировала на предложение министра обороны Украины Алексея Резникова тестировать новое западное оружие на территории республики.

«Министр обороны Украины не догадывается, что в ВСУ воюют граждане Украины? Те самые, о которых каждый день говорит Зеленский. Он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь американское оружие. Что вы делаете со своим народом?» — заявила Захарова.

По мнению представителя МИД, все громкие заявления киевских властей, сделанные в последние дни — это «отработка заданий», поставленных Украине коллективным Западом.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинская армия потопит Черноморский флот России с помощью западного оружия. После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нацелены отвоевать Крым.