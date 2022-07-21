Россиянин с беспилотником шпионил за тренировкой «Зенита»

В Петербурге задержали россиянина, снимавшего тренировку футбольного «Зенита» с коптера

В Петербурге задержали россиянина, снимавшего тренировку футбольного «Зенита» с квадрокоптера. Об этом сообщается на сайте Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По информации источника, мужчина запустил беспилотный летательный аппарат в Удельном парке, недалеко от тренировочного центра футбольного клуба. Отмечается, что персонал базы вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали россиянина. Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

22 июля «Зенит» на «Газпром Арене» проведет матч с самарскими «Крыльями Советов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

В 2015 году полиция Лондона арестовала 42-летнего Найджела Уилсона за незаконные видеосъемки матчей Английской премьер-лиги и низших дивизионов при помощи коптера. Уилсона обвинили в нарушении правил аэронавигации.