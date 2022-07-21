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Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в Москву с 22 июля придет «несусветная жара»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москву с пятницы, 22 июля, придет «несусветная жара». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — сообщил Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в городе 22 июля прогреется до 25-27 градусов, 23 июля — до 27-29 градусов, 24 июля — до 27-32 градусов. В начале следующей недели погода не изменится, температура будет выше нормы на 1-2 градуса.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям Центральной России жаркую погоду с солнечными днями. Такая ситуация будет складываться во многих городах центральной части страны, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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