Джонсон заверил Зеленского в полной поддержке Украины после своей отставки

Джонсон заверил Зеленского в полной поддержке Украины даже после своего ухода в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявивший об уходе в отставку в начале июля, заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Лондон окажет Киеву полную поддержку даже после того, как он покинет свой пост. Цитату приводит ТАСС.

«Он подчеркнул сохраняющуюся приверженность Великобритании поддерживать украинский народ и сказал, что эта решимость не дрогнет, кто бы ни стал будущим премьер-министром Великобритании», — говорится в опубликованном британскими властями коммюнике.

7 июля Борис Джонсон заявил о решении покинуть свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Хотя он уже говорил Зеленскому о том, что это не повлияет на отношения стран, ряд экспертов — в том числе политолог Малек Дудаков — считают, что уход Джонсона с поста премьера скажется на объемах помощи Украине.