Спасенную в Диксоне белую медведицу отпустили на свободу с запасом рыбы

Белую медведицу, которую спасли в Диксоне, отпустили на свободу с запасом рыбы

Белую медведицу, которую спасли в арктическом поселке Диксон, отпустили на свободу с запасом рыбы. Об этом сообщил «Норникель» в Telegram-канале.

Животное перевезли в естественную среду на расстояние 60-100 километров от Диксона. Ему оставили запас рыбы на первое время, так как хищник из-за раны пока не может охотиться самостоятельно.

Медведицу, из пасти которой извлекли застрявшую банку со сгущенкой, назвали Монеточкой. Ветеринары сообщили, что банка незначительно повредила язык животного, и медики не зафиксировали повреждения мышцы.

Медведицу спасли 21 июля. Она провела с банкой в пасти четыре дня. Когда специалисты приехали в поселок, им удалось ввести животное в сон первым выстрелом транквилизатора. Пострадавшей оказалась молодая медведица, которая весит около 90 килограммов.

Ветеринар Сергей Середа в разговоре с «Лентой.ру» впоследствии сообщал, что у медведицы есть шансы на восстановление, так как ей оказали всю необходимую помощь.