69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Спасенную в Диксоне белую медведицу отпустили на свободу с запасом рыбы

Белую медведицу, которую спасли в Диксоне, отпустили на свободу с запасом рыбы

Фото: Shutterstock

Белую медведицу, которую спасли в арктическом поселке Диксон, отпустили на свободу с запасом рыбы. Об этом сообщил «Норникель» в Telegram-канале.

Животное перевезли в естественную среду на расстояние 60-100 километров от Диксона. Ему оставили запас рыбы на первое время, так как хищник из-за раны пока не может охотиться самостоятельно.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
Холод, медведи и полмиллиона рублей. Как живут и сколько зарабатывают сборщики грибов и ягод в России?
Холод, медведи и полмиллиона рублей.Как живут и сколько зарабатывают сборщики грибов и ягод в России?
16 апреля 2022
«У медведя пострадал мозг» Россияне в тайге массово убивают и калечат медведей. Почему между ними идет жестокая война?
«У медведя пострадал мозг»Россияне в тайге массово убивают и калечат медведей. Почему между ними идет жестокая война?
21 июня 2022

Медведицу, из пасти которой извлекли застрявшую банку со сгущенкой, назвали Монеточкой. Ветеринары сообщили, что банка незначительно повредила язык животного, и медики не зафиксировали повреждения мышцы.

Медведицу спасли 21 июля. Она провела с банкой в пасти четыре дня. Когда специалисты приехали в поселок, им удалось ввести животное в сон первым выстрелом транквилизатора. Пострадавшей оказалась молодая медведица, которая весит около 90 килограммов.

Ветеринар Сергей Середа в разговоре с «Лентой.ру» впоследствии сообщал, что у медведицы есть шансы на восстановление, так как ей оказали всю необходимую помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало удары российского «Солнцепека» по позициям ВСУ
Исследована роль таурина в антивозрастной терапии
На «Ростелеком» составили протокол
Стало известно о подготовке наемников к самоликвидации во избежание плена
Известная журналистка рассказала об отстреле собак Никитой Михалковым
Спасенную в Диксоне белую медведицу отпустили на свободу с запасом рыбы
VK Fest анонсировал финальный лайнап
Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы собственного бренда
В Белоруссии солдат-срочник погиб во время занятий по боевой подготовке
Россияне назвали две главные сферы для траты бюджетных денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.