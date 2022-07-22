В Кремле прокомментировали ситуацию с экс-продюсером «Грибов»

Песков заявил о готовности России помочь продюсеру Бардашу после его бегства из Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что не знает, кто такой экс-продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш и не в курсе его ситуации бегства из Грузии, но сказал, что в РФ будут готовы ему помочь. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он также объяснил, что не знает про песню Бардаша с критикой украинского президента Владимира Зеленского. «Я думаю, что если действительно есть преследование, то, конечно, ему тоже помогут», — добавил представитель официального Кремля.

Песков также заявил, что многие люди обращаются в российские загранучреждения, «пытаясь найти в России спасение от преследований».

Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы. Он рассказал, что был вынужден покинуть Грузию из-за поступивших угроз после своей песни «Позиция», в которой он раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в попытках украинизации Донбасса.