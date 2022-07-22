Китайцы бросились скупать почти просроченную еду

FT: китайцы начали активно скупать продукты питания с истекающим сроком годности

Из-за экономических проблем в Китае спрос на продукты питания с истекающим сроком годности резко вырос. Жители бросились активно скупать почти просроченную еду из-за желания сэкономить, пишет Financial Times.

На этом фоне резко выросло число специализированных магазинов по продаже продуктов, срок хранения которых скоро заканчивается. За год в стране открылось 119 точек, в то время как за предыдущие десять лет — 92. Газета отмечает, что в основном за продуктами такого вида охотятся представители среднего класса.

«Удивительно, как много белых воротничков переходят на продукты с истекающим сроком хранения, чтобы свести концы с концами», — рассказывает старший исследователь консультационной фирмы iiMedia Чжан Йи. По данным опроса компании, проведенного в конце 2021 года, из 1600 респондентов, посещающих такие магазины, две трети заявили, что получают в месяц более 4 тысяч юаней (600 долларов по нынешнему курсу). По мнению фирмы, покупатели с таким доходом относятся к пограничной зоне между представителями среднего класса и людьми с низкими доходами.

Компания также получила информацию о наиболее популярных видах почти просроченной продукции. Согласно опросу, китайцы зачастую выбирают закуски с длительным сроком хранения, например, чипсы и вяленую говядину. В этот список также входят молочные продукты и блюда быстрого приготовления.

Продажи товаров с заканчивающимся сроком хранения в Китае могут вырасти в 2022 году до 36 миллиардов юаней (5,4 миллиарда долларов) против 25 миллиардов юаней (3,75 миллиарда долларов) в 2019 году, предсказывает консалтинговая компания China Market Research Group. Управляющий директор фирмы Шон Рейн считает, что такая еда стала пользоваться у китайцев популярностью, поскольку продукты по-прежнему остаются качественными, хотя цена снижена.

В России еду с истекающим сроком годности решили использовать для помощи малообеспеченным слоям населения. 22 июля Минпромторг поддержал развитие идеи фудшеринга в стране. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, это может поддержать нуждающихся и спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год.