Приднестровье предложило Молдавии подписать договор о мире

Приднестровье предложило Молдавии заключить договор о мире и добрососедстве

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) предложили Молдавии заключить договор о мире и добрососедстве, который бы поставил точку в конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД ПМР Виталия Игнатьева.

«Речь идет о возможности подписания всеобъемлющего договора о мире и добрососедстве между двумя независимыми государствами – Молдовой и Приднестровьем, что призвано поставить точку в урегулировании затянувшегося конфликта. Если хотите, это приглашение молдавских политиков к отказу от иллюзий и переходу к реалистичному подходу, учитывающему объективную реальность», — заявил Игнатьев.

Глава МИД ПМР добавил, что Тирасполь всегда готов к рациональному диалогу с Кишиневом. ПМР неоднократно выступала с инициативой проведения встречи на высшем уровне для решения актуальных проблем в двусторонних отношениях. Однако, как отметил дипломат, ряд официальных писем президента Приднестровья был проигнорирован президентом Молдавии Майи Санду.

Накануне Игнатьев заявил, что ПМР нацелена на получение независимости с последующим присоединением к России. На это отреагировал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «Вы там сидите спокойно, пока у нас есть другие дела, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере — прим. Ленты.ру) будете ставить в Тирасполе», — заявил Гончаренко.