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Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина

Nature: употребление воды оказалось способно увеличить всплески дофамина

Фото: Bit Cloud / Unsplash

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского института Говарда Хьюза обнаружила, что определенная часть мозга выделяет дофамин в ответ на употребление воды. Статья с выводами работы опубликована в журнале Nature.

Известно, что некоторые области мозга выплескивают нейромедиатор дофамин в случае каких-либо приятных действий, например, во время секса или приема вкусной еды. В новом исследовании на мышах специалисты смогли проследить тот же механизм при употреблении воды.

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Подопытным животным давали неограниченный доступ к воде в течение пяти минут, а затем изучались их мозговые импульсы в вентральной области покрышки. Уровень дофамина при этом у мышей вырос сразу после того, как они начали пить. Спустя десять минут исследователи замерили количество нейромедиатора снова, и пришли к выводу, что он повысился после того, как вода успела усвоиться. Проверить гипотезу решили также с помощью добавления в жидкость соли. Оказалось, что второй выброс дофамина был гораздо меньше из-за обезвоживающего эффекта добавки.

В сентябре 2021 года ученые из США пересмотрели роль дофамина. Ранее считалось, что «гормон удовольствия» повышается на связанные со стрессом стимулы. В новой теории специалисты выдвинули мнение, что выбросы нейромедиатора являются реакцией на новизну и значимость стимула.

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Елена Апазиди
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