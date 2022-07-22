На спутнике Сатурна обнаружили благоприятные для жизни условия

Science Advances: на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружили благоприятные для жизни условия

Специалисты из Массачусетского технологического института обнаружили на спутнике Сатурна Энцеладе благоприятные для жизни условия. Оказалось, что соленость океанов там достигает уровня, необходимого для возникновения биологических видов. Выводы работы описаны в журнале Science Advances.

Поверхность Энцелада заморожена, а под слоем льда находятся океаны. В ходе исследования ученые провели компьютерное моделирование, в рамках которого удалось отследить свойства спутника. Полученные данные показали, что более соленые акватории располагаются под более толстым льдом на полюсах, а под менее толстым льдом на экваторе находится менее соленая вода. Соленость вод Энцелада соответствует примерно 30 граммам соли на килограмм воды. Океаны на Земле обладают соленостью 35 граммов соли на килограмм воды.

В июле 2022 года инженер-робототехник Лаборатории реактивного движения НАСА Итан Шалер представил проект по изучению подледных океанов на спутниках Европа и Энцелад с помощью роя крошечных роботов.