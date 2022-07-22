Названа причина снижения ЕС закупки алюминия у России

AMarkets: ЕС считает токсичным взаимодействие с российскими поставщиками алюминия

Евросоюз снижает закупку алюминия из России, так как считает токсичным взаимодействие с российскими производителями и поставщиками. Такие причины назвал глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас в целом работа с российскими поставщиками «воспринимается в Европе как токсичная». В связи с этим европейские компании сами снижают закупку алюминия из России. Агентство также пишет, что западные страны в мае импортировали 3,5 тысячи тонн плоского алюминиевого проката — это на 19 процентов меньше показателей апреля и на 23 процента меньше, чем было в мае 2021 года.

По словам Деева, также на положение стран влияет и рост цен на металл. Например, в мае стоимость алюминия на мировом рынке составила 3,1-3,4 тысячи долларов за одну тонну. При этом месяцем ранее цена не превышала 2,4 тысячи долларов за тот же объем. «И ожидание глобальной рецессии, и замедление темпов производства различных отраслей — тоже факторы сокращения спроса на алюминий в мире в целом и в ЕС в частности», — сказал специалист.

В заключение глава аналитического департамента AMarkets заявил, что немаловажной проблемой в поставках алюминия в страны Европы стала логистика. Деев пояснил, что многие российские компании испытывают сложности с отправками по маршруту. В настоящее время им приходится искать альтернативные варианты.

В начале июля стало известно, что Китай, не имеющий собственной добычи палладия, неожиданно начал его экспортировать на фоне антироссийских санкций. По данным таможни страны, за январь — май КНР отправила 5,2 тысячи тройских унций этого металла в Италию и Гонконг, в то время как в 2021-м экспорт составлял всего 55 тройских унций. «Коммерсантъ» тогда заподозрил, что речь идет о металле российского происхождения, который КНР перепродает.

В середине мая правительство России ввело лицензирование при вывозе за пределы страны необработанного свинца, а также свинцового лома и отходов. Исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгметаллы.