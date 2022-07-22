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Проректора РАНХиГС отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС по делу ректора Мау о мошенничестве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения проректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивану Федотову, проходящему по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Фигуранта дела отправили под домашний арест до 7 августа. Федотов был помощником ректора вуза Владимира Мау.

18 июля Мосгорсуд подтвердил законность домашнего ареста Мау, решение о котором принял Тверской суд 30 июня. Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами» вместе с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

Ректору вменяются два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

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Любовь Ширижик
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