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Ректора РАНХиГС Мау оставили под домашним арестом по делу о «мертвых душах»

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау по делу о мошенничестве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил законность избрания ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

После рассмотрения жалобы защиты Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда столицы от 30 июня. Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами» вместе с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

Ему вменяются два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

Он пробудет под домашним арестом до 7 августа. Следствие попросило избрать ему эту меру пресечения, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

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Любовь Ширижик
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