Ректора РАНХиГС Мау оставили под домашним арестом по делу о «мертвых душах»
Мосгорсуд подтвердил законность избрания ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.
После рассмотрения жалобы защиты Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда столицы от 30 июня. Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами» вместе с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.
Ему вменяются два эпизода мошенничества на общую сумму 21 миллион рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в академию 12 человек. Кроме того, следствие может инкриминировать Мау хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».
Он пробудет под домашним арестом до 7 августа. Следствие попросило избрать ему эту меру пресечения, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.