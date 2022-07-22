NI: отставка премьер-министра Италии Драги изменит позицию по Украине в пользу Путина

Отставка действующего премьер-министра Италии Марио Драги повлияет на отношения Рима с Киевом, возможно, в пользу Москвы и президента Владимира Путина. Такое развитие ситуации предрекли обозреватели журнала The National Interest.

«В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает», — говорится в материале Джейсона Дэвидсона.

По мнению автора статьи, независимо от результатов выборов, следующий итальянский кабмин не будет поддерживать Украину как прежде. В случае победы правых сил у власти будут симпатизирующие России политики, в случае прихода левых — возникнут серьезные разногласия в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что следующее итальянское правительство не будет поддерживать Москву открыто, однако его смена ослабит позиции Запада в противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось, что Драги вновь заявил парламенту об уходе в отставку во время заседания нижней палаты. Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. МИД Италии, а также мэры 11 городов призвали премьера не покидать должность. Они полагают, что в случае новых выборов государство может не восстановить экономику. Несмотря на это, президент Италии Серджио Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.