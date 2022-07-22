Кадыров опубликовал рассказ украинских морпехов об избиении их товарища

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение морских пехотинцев 36-й бригады ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором они рассказали об избиении до смерти командирами их товарища.

Глава республики напомнил, как предупреждал, что президент Украины Владимир Зеленский воюет до последнего украинца. «Какие еще доказательства нужны?», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что этим морпехам уже не хочется кричать «Слава Украине!», с нынешним руководством страны и командованием армии «нет никакой у нее славы».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал очередную пародию на президента Украины Владимира Зеленского. В новом ролике, размещенном, 11 июля, Зеленского якобы приняли в батальон «Ахмат». Первую пародию на Зеленского Кадыров опубликовал 4 июля. В ней президент Украины якобы подписал акт о безоговорочной капитуляции.