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Спорт

Карякин оценил действия сломавшего палец сопернику шахматного робота

Сергей Карякин заявил, что надо разобраться, как шахматный робот сломал палец мальчику

Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил действия шахматного робота, который сломал палец сопернику на турнире в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Шахматист заявил, что это не повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат. «Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — высказался он.

Об инциденте стало известно 21 июля. Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин рассказал, что ребенок не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение. По его мнению, ребенок нарушил правила и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что у пострадавшего был зафиксирован перелом. Мальчик и его родители пока не прокомментировали инцидент.

Анастасия Борисова
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