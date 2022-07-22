Карякин оценил действия сломавшего палец сопернику шахматного робота

Сергей Карякин заявил, что надо разобраться, как шахматный робот сломал палец мальчику

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил действия шахматного робота, который сломал палец сопернику на турнире в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Шахматист заявил, что это не повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат. «Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — высказался он.

Об инциденте стало известно 21 июля. Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин рассказал, что ребенок не получил серьезных травм и после случившегося вышел на награждение. По его мнению, ребенок нарушил правила и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что у пострадавшего был зафиксирован перелом. Мальчик и его родители пока не прокомментировали инцидент.