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«Роскосмос» и ЕКА встретятся из-за российского «Казачка»

«Роскосмос» и ЕКА могут встретиться в сентябре и обсудить возвращение модуля «Казачок»

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia Commons

В сентябре может состояться встреча представителей «Роскосмоса», Европейского космического агентства (ЕКА) и итальянских промышленников по поводу возвращения в Россию посадочного модуля Kazachok («Казачок») европейско-российской миссии ExoMars. Об этом РИА Новости рассказал источник в космическом сообществе.

«Стороны попытаются решить вопрос о демонтаже и возврате в РФ российского оборудования, находящегося в ЕС, и возврата Европе европейского оборудования, находящегося в России», — рассказал собеседник.

По словам источника, на встрече планируется обсудить детали того, как российские инженеры приедут в Италию для демонтажа элементов платформы. «Это будет сложно, придется запрашивать особые допуски, но решение будет найдено», — добавил собеседник.

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что вместо европейско-российской автоматической межпланетной станции ExoMars на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур в Казахстане может быть запущен спутник связи.

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28 декабря 2021

В марте ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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Иван Потапов
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