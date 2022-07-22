Кремль отреагировал на просьбу Минюста ликвидировать агентство «Сохнут»

Песков связал просьбу Минюста о ликвидации с нарушением агентством «Сохнут» законов России

В Кремле связывают просьбу Минюста о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» с нарушением организацией законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его реакцию приводит РИА Новости.

Он заверил, что к просьбе Минюста российские власти не имеют никакого отношения. «Это не связано с противодействием властями Российской Федерации утечке мозгов, а вызвано нарушением агентства "Сохнут" российских законов, подробности у Минюста», — сказал представитель Кремля.

Накануне Израиль объявил о намерении направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнутом».

21 июля Басманный суд Москвы сообщил о просьбе Минюста ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В Российской Федерации есть представительство агентства, АНО «Сохнут».

У нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске, указывается на сайте АНО «Сохнут».

В начале июля издание Jerusalem Post выяснило, что российские власти потребовали от руководства «Сохнут» остановить деятельность в стране.