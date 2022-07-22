Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу встретится с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Шойгу встретится с турецким коллегой Акаром в Стамбуле

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле. Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет РИА Новости.

22 июля Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов по зерну. Документ от Москвы и Анкары подпишут руководители оборонных ведомств двух стран. Отмечается, что от Киева соглашение подпишет министр инфраструктуры, возглавляющий украинскую делегацию в Турции.

21 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в подписании соглашения об экспорте украинского и российского зерна, а также удобрений из России.

Подписание документа по урегулированию ситуации с зерном анонсировали в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Там уточняли, что подписание состоится во дворце Долмабахче.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
ЦБ снизил ключевую ставку
Редкую копию первого фолио Уильяма Шекспира продали за 2,4 миллиона долларов
Российский чиновник съездил повоевать в ДНР во время отпуска и лишился должности
Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ с автоматом и гранатами
Проректора РАНХиГС отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Китай столкнулся с неожиданной конкуренцией за дешевую российскую нефть
Пьяный мужчина избил малолетнюю дочь на глазах у прохожих в Подмосковье
Шойгу встретится с министром обороны Турции
Названы самые модные модели летней обуви
В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.