Шойгу встретится с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Шойгу встретится с турецким коллегой Акаром в Стамбуле

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром в Стамбуле. Об этом сообщили в военном ведомстве, пишет РИА Новости.

22 июля Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов по зерну. Документ от Москвы и Анкары подпишут руководители оборонных ведомств двух стран. Отмечается, что от Киева соглашение подпишет министр инфраструктуры, возглавляющий украинскую делегацию в Турции.

21 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш прибыл в Стамбул для участия в подписании соглашения об экспорте украинского и российского зерна, а также удобрений из России.

Подписание документа по урегулированию ситуации с зерном анонсировали в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Там уточняли, что подписание состоится во дворце Долмабахче.

