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В Красноярском крае задержали министра транспорта региона

В Красноярском крае задержали министра транспорта Димитрова
Константин Димитров

Константин Димитров. Кадр: Центр Красноярск / YouTube

В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова. Об этом в пятницу, 22 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержание Димитрова может быть связано с делом о строительстве метро в городе Красноярске.

10 июня сообщалось, что Центральный райсуд Красноярска арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его дело связано с делом о хищении денег, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года начал курировать проектировку красноярского метрополитена, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.

Владимир Седов
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