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Бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю продлили арест до осени

В Красноярске суд до сентября продлил срок ареста экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Начало событий в новости В Красноярском крае задержали министра транспорта региона

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Красноярске суд продлил на два месяца срок ареста бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей на посту председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ). Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Митволь останется в СИЗО до 24 сентября.

21 июня Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов на меру пресечения в виде содержания под стражей. Он заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. 11 июля был арестован также экс-глава краевого транспортного управления.

Ранее 22 июля стало известно о задержании по делу Митволя министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

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Любовь Ширижик
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