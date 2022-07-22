Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Посадивший дочь за руль и ударивший ее россиянин объяснил свое поведение

Мужчина, который посадил дочь за руль, заявил, что ударил ребенка на эмоциях

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Мужчина, который в Пушкине Московской области посадил маленькую дочь за руль и ударил ее, объяснил сотрудникам полиции свое поведение эмоциями. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Россиянин в отделе полиции заявил, что за рулем автомобиля сидела не его дочь, а жена. Помимо этого, он сообщил, что в бутылке, которую он пил, сидя в машине, было не пиво, а квас.

О случившемся в Подмосковье стало известно в пятницу, 22 июля. Тогда сообщалось, что мужчина посадил за руль маленькую дочь и сам сел в пассажирское кресло. Ребенок случайно включил передачу и въехал в чужой автомобиль. Россиянин ударил ребенка по голове, в результате чего девочка упала на асфальт.

После публикаций об избиении ребенка прокуратура Московской области начала проверку. Там заявили, что изучат все обстоятельства инцидента и проверят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Испания предложит Европе немного газа
В Дагестане автомобиль с людьми упал в ущелье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.