Россияне вывезли и оставили в море издевавшегося над женщиной подростка

В Приморье местные жители вывезли и оставили в море подростка, издевавшегося над женщиной

Жители поселка Дунай в Приморье устроили самосуд над подростками, которые ранее избили женщину и сняли это на видео. Кадры с попыткой проучить школьников опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как одного из подростков, снимавшего издевательства, местные жители вывезли на лодке в море, высади на буй и оставили. «Вот теперь мы посмеемся, — прокомментировал происходящее оператор. — Пускай с чайками, *****, за жизнь борется». Второго школьника, избившего женщину, подвесили за руки и ноги к потолку и заставили извиняться. В процессе ему наносили удары палкой по телу и словесно унижали.

Ранее в сети появилось видео с подростками, которые вломились в квартиру к пожилой женщине и избили ее. Издевательства школьники снимали на видео. На кадрах видно, как один из мальчиков бьет россиянку по лицу ногой и требует вернуть тысячу рублей, упоминая свою голодную мать. При этом женщина умоляет прекратить издевательства.

В пресс-службе регионального МВД изданию «Подъем» заявили, что школьник «защищал мать», у которой был конфликт с избитой женщиной. В ведомстве добавили, что учинивших самосуд россиян сейчас ищет полиция. Сами подростки сейчас в порядке.

Ранее жители Набережных Челнов устроили самосуд над уроженцем Узбекистана, который якобы приставал в лифте к 13-летней школьнице. Россияне решили самостоятельно разобраться с мигрантом и допросили его.