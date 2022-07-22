В Кремле ответили на вопрос о деталях соглашения по «зерновому вопросу»

Дмитрий Песков пообещал разъяснения по «зерновому вопросу» после подписания документа

Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков ответил на вопрос о деталях соглашения по «зерновому вопросу». В беседе с журналистами он заявил, что разъяснения будут даны в случае успешного подписания документа, передает РИА Новости.

«Дождемся... Оно (соглашение — прим. «Ленты.ру») пока не подписано. Поэтому я сказал, что не буду, не хочу, забегать вперед. Если там все состоится, то будут и разъяснения», — пояснил он.

Песков также напомнил, что заинтересованность в решении «зернового вопроса» была показана российской стороной в Тегеране, где 19 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проблему вывоза зерна с Украины. В частности, подчеркнул Песков, российский лидер заявил о важности разблокировки путей поставок удобрений, продовольствия и зерна на мировые рынки на фоне надвигающегося продовольственного кризиса и отметил роль украинского зерна в данной ситуации. По мнению российского лидера, важно, чтобы украинское зерно попало на мировые рынки, несмотря на то что решающую помощь не окажет.

«А также [важно], чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее. И именно президент Путин в Тегеране говорил о непосредственной связи вот этого всего», — заключил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что соглашение об экспорте зерна подпишут в пятницу, 22 июля в Стамбуле. Участие в церемонии подписания документа об экспорте украинского и российского зерна, а также удобрений из России, примут представители Украины и России в присутствии турецкого лидера и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Сообщалось, что Гутерреш уже прибыл в Турцию для участия в церемонии.

