В Кремле отреагировали на сообщения о планах Приднестровья войти в состав России

Песков не знает, с чем связаны сообщения о планах Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России. Его словам передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на сообщения о соответствующих целях республики. Песков заявил, что не может сказать, с какими процессами связаны эти сообщения.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что регион собирается получить независимость, а после присоединиться к России. По его словам, эти цели обозначил прошедший 17 сентября 2006 года референдум, «где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации».

23 июня Игнатьев также заявил, что сомневается в возможности объединения Приднестровья и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия построила из своей страны «второе румынское государство», при этом перспективы евроинтеграции для Кишинева очень туманны.