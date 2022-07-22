В Кремле рассказали о мониторинге Путиным ситуации с лесными пожарами в России

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин ежедневно получает информацию о пожарах

Президент России Владимир Путин регулярно получает от МЧС и иных ведомств информацию о ситуации с лесными пожарами в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, мониторинг Путиным ситуации происходит на ежедневной основе.

«Это те вопросы, которые постоянно находятся в поле зрения главы государства, они весьма актуальны», — подытожил Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин заявлял, что нельзя допустить, чтобы ситуация с лесными пожарами развивалась по прошлогоднему сценарию. Путин поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади пожаров в каждом регионе и по стране в целом.

Площадь лесных пожаров в 2021 году составила 18,2 миллиона гектаров, что является наибольшим значением за весь XXI век.