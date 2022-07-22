Врачи рассказали о травмах искусанной обезьяной в Подмосковье беженки из ЛНР

Врачи заявили, что у искусанной обезьяной в Подмосковье беженки из ЛНР порваны сухожилия

У искусанной в Подмосковье двухлетней беженки из Луганской народной республики (ЛНР) порваны сухожилия. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на лечащих врачей девочки рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Ранее в сети появилось видео нападения животного на ребенка в деревне Терпигорьево под Москвой — обезьяна вцепилась в девочку, и родители долго не могли спасти дочь. Состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое. Семья пострадавшей приехала в Россию из ЛНР недавно и еще не успела оформить все нужные документы.

По словам омбудсмена, состояние ребенка улучшается, врачи провели успешную операцию и восстановили порванные сухожилия.

«Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», — сообщила Мишонова.

Омбудсмен пообещала, что виновные в случившемся будут наказаны.

Подмосковная прокуратура сообщала, что после нападения обезьяны на девочку в Мытищах возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности