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Клуб РПЛ предложил оформившим Fan ID фанатам купить билет на матч за 10 рублей

«Пари Нижний Новгород» предложил оформившим Fan ID фанатам купить билет за 10 рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» подготовил специальную акцию для болельщиков команды, оформивших паспорт болельщика (Fan ID). Об этом сообщается на сайте клуба.

Обладателям персонифицированных карт предложили приобрести билеты на домашний матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА за 10 рублей. В клубе уточнили, что символическая цена покроет расходы на техническое оформление билетов.

«Пари Нижний Новгород» проведет домашний матч с ЦСКА 31 июля. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

11 июля стало известно об отказе в выдаче Fan ID несовершеннолетним дочерям главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина. Это связано с отсутствием у них свидетельств о рождении российского образца.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Алексей Гусев
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