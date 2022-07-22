ФСБ задержала полицейских за продажу содержащих государственную тайну сведений

ФСБ задержала за продажу содержащих гостайну сведений сотрудников УВД СЗАО Москвы

ФСБ задержала в Москве пятерых российских полицейских, создававших угрозы безопасности РФ. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, все задержанные являлись сотрудниками УВД по Северо-Западному округу (СЗАО) столицы. Среди них замначальника Центра оперативно-розыскной информации, экс-начальник 2-го отделения информационного центра, оперуполномоченная и бывшие сотрудники дознания. Задержанных подозревают в продаже сведений, составляющих государственную тайну.

С помощью официальных запросов и благодаря доступу к базам подозреваемые выясняли интересовавшую заказчиков информацию о российских гражданах и передавали заказчикам. Среди их клиентов был арестованный за шпионаж Демури Воронин, который сотрудничал с экс-советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым, обвиненным в государственной измене.

Силовики полагают, что Воронину была предоставлена информация о как минимум 26 россиянах, всего же подозреваемые за деньги раскрыли данные примерно 40 россиян. Часть этих данных была передана иностранным разведкам. Организатором схемы силовики считают бывшего сотрудника отдела дознания УВД по СЗАО, который вовлек коллег, предложив им подработать на сливе данных.

5 апреля сообщалось, что в Мосгорсуде тройка профессиональных судей приступила к рассмотрению по существу уголовного дела о госизмене, в котором обвиняется советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов.