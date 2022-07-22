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В Казахстане остановили завод по производству «Спутника V»

Минздрав Казахстана остановил производство российской вакцины «Спутник V»

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Власти Казахстана остановили работу завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ORDA со ссылкой на директора департамента лекарственной политики при Минздраве республики Бауыржана Джусипова.

По его словам, сейчас страна не испытывает потребности в новых объемах российского препарата, так как наращивает производство собственного QazVac. «После начала пандемии мы запустили производство вакцины "Спутник V" в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен», — сказал Джусипов.

Он добавил, что параллельно с этим Нур-Султан ведет переговоры о закупке новой партии американской вакцины Pfizer. Подробности об этом пока не раскрываются.

Ранее Казахстан заявил о готовности подписать соглашение с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации. Москва также разрешила гражданам республики свободно въезжать на свою территорию.

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Алевтина Запольская
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