Российская авиакомпания начнет перевозить заключенных вместе с пассажирами

В Якутии авиакомпания S7 будет перевозить заключенных вместе с пассажирами

Российская авиакомпания S7 начнет перевозить заключенных, в том числе имеющих психические заболевания, на одних рейсах с другими пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на портал госзакупок.

Как следует из документа, авиакомпания заключила контракт на 13,5 миллиона рублей с ФСИН по Республике Саха для перевозки заключенных, конвоиров и врачей. Речь идет о рейсах из Якутска в Иркутск и обратно. По словам бортпроводников, пассажиров не будут предупреждать об этом заранее.

Позже РБК прокомментировали информацию в пресс-службе перевозчика. «Перевозка заключенных на воздушном транспорте — это достаточно стандартный процесс в мировой практике», — пояснили в S7. Также отмечается, что правила организации таких рейсов официально закреплены в приказе Минюста и МВД. Заключенного всегда сопровождает конвой минимум из трех человек, их сажают в конец салона самолета отдельно от остальных пассажиров.

Ранее в июне российскую туристку арестовали в Узбекистане из-за дрона в багаже. Жительницу Красноярского края Полину Ермакову задержали на вокзале в Ташкенте во время досмотра. С 2014 года в страну запрещается ввозить дроны весом более 250 граммов.