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Спорт

Мастер-класс Трусовой в Швеции отменили из-за давления местной федерации

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили по совету Шведской федерации фигурного катания

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в шведском Стокгольме отменили из-за давления местной федерации. Заявление организатора мероприятия Loop Sport приводит Sport24.

«С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU2.OVA в этом году. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом», — говорится в сообщении. По словам организатора, решение было принято, несмотря на то, что Трусова была приглашена как индивидуальная спортсменка.

Мастер-классы Трусовой должны были пройти 27 и 28 августа. Отмечается, что на мероприятие было продано 80 процентов билетов.

На Олимпиаде в Пекине Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. По итогам личного турнира она завоевала серебряную награду.

Трусова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Помимо серебра Игр-2022, на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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