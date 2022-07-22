Раскрыты потери Twitter из-за срыва сделки с Илоном Маском

В Twitter заявили о потере 33 миллионов долларов из-за срыва сделки с Илоном Маском

В Twitter раскрыли потери из-за срыва сделки с Илоном Маском. Ради несостоявшейся покупки компания потратила 33 миллиона долларов, указано в ее финансовом отчете за II квартал.

Общие затраты Twitter в апреле-июне с учетом указанной суммы выросли на 31 процент, до 1,52 миллиарда долларов. Выручка соцсети составила 1,18 миллиарда долларов, что на 5 процентов меньше показателя предыдущего квартала и на 1 процент — того же периода 2021 года.

Компания заявила, что могла бы заработать больше, если бы Маск не отказался от ее покупки. В отчете указано, что доходы упали из-за проблем рекламной индустрии и общей экономической ситуации, однако ключевым фактором названа «неопределенность, связанная с предстоящим приобретением Twitter аффилированным лицом Илона Маска».

О намерении бизнесмена купить Twitter за 44 миллиарда долларов стало известно в апреле. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов. Не получив этой информации, миллиардер решил разорвать сделку в начале июля.

После этого председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку по «ранее оглашенной сумме» и для этого собирается подать в суд на Маска. Суд состоится в октябре.