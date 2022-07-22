Алексей Учитель призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар»

Алексей Учитель призвал к сохранению связи между Россией и премией «Оскар»

Режиссер Алексей Учитель призвал выдвинуть российский фильм на кинопремию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

По словам кинематографиста, несмотря на политическую ситуацию, нужно сохранить связь между Россией и премией Американской академии кинематографических искусств и наук. Ранее с идеей выдвинуть российскую картину выступал и режиссер Андрей Кончаловский.

«Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на "Оскар" и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно», — считает Учитель.

Ранее режиссер Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар». Он подчеркнул, что на премию «не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность». Журналист Леонид Павлючик, в свою очередь, раскритиковал идею Михалкова, назвав ее попыткой получить деньги из государственного бюджета.