Алексей Учитель призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар»
Режиссер Алексей Учитель призвал выдвинуть российский фильм на кинопремию «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.
По словам кинематографиста, несмотря на политическую ситуацию, нужно сохранить связь между Россией и премией Американской академии кинематографических искусств и наук. Ранее с идеей выдвинуть российскую картину выступал и режиссер Андрей Кончаловский.
«Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на "Оскар" и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно», — считает Учитель.
Ранее режиссер Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар». Он подчеркнул, что на премию «не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность». Журналист Леонид Павлючик, в свою очередь, раскритиковал идею Михалкова, назвав ее попыткой получить деньги из государственного бюджета.