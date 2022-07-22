Германия спасет пострадавшего из-за России энергетического гиганта

Германия купит 30 процентов акций энергетического гиганта Uniper

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что немецкое правительство купит 30 процентов акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях кризиса, вызванного снижением поставок газа из России, передает ТАСС.

Он пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности. «Мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», — сказал канцлер Германии. Шольц также заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.

Uniper стал первой крупной корпоративной жертвой разворачивающегося газового кризиса в Европе, когда обратился к правительству за финансовой помощью.

Акции пострадавшего из-за России энергетического гиганта упали более чем на 70 процентов в этом году. Uniper стал самым слабым звеном в энергетической системе, питающей крупнейшую экономику Европы. Германия не могла допустить, чтобы компания потерпела крах, поскольку это ударило бы по промышленным компаниям и местным коммунальным предприятиям, отмечают эксперты.

Всего немецкие власти могут потратить до 10 миллиардов евро на спасение Uniper. Также компания ведет переговоры с государственным банком KfW о получении новой кредитной линии.