Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия спасет пострадавшего из-за России энергетического гиганта

Германия купит 30 процентов акций энергетического гиганта Uniper

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что немецкое правительство купит 30 процентов акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях кризиса, вызванного снижением поставок газа из России, передает ТАСС.

Он пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности. «Мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», — сказал канцлер Германии. Шольц также заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа.

Uniper стал первой крупной корпоративной жертвой разворачивающегося газового кризиса в Европе, когда обратился к правительству за финансовой помощью.

Котировки TTF1! от TradingView

Акции пострадавшего из-за России энергетического гиганта упали более чем на 70 процентов в этом году. Uniper стал самым слабым звеном в энергетической системе, питающей крупнейшую экономику Европы. Германия не могла допустить, чтобы компания потерпела крах, поскольку это ударило бы по промышленным компаниям и местным коммунальным предприятиям, отмечают эксперты.

Всего немецкие власти могут потратить до 10 миллиардов евро на спасение Uniper. Также компания ведет переговоры с государственным банком KfW о получении новой кредитной линии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Названы самые популярные смартфоны в России
Парикмахеры назвали лучшие прически на осень 2022 года
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.