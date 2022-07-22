Медведев рассказал о восхищении российскими солдатами

Зампред СБ Медведев заявил, что восхищен мужеством российских солдат

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что восхищен мужеством российских солдат. Об этом он написал в своем Telegram-канале после посещения военного госпиталя в Ростове-на-Дону.

Медведев опубликовал фотографии, на которых он встречается с получившими ранения военнослужащими и заявил, что те достойно выполняют свой долг.

«Они достойно выполняют свой долг – защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество», — написал политик

Посещение Медведевым военного госпиталя состоялось 21 июля. В тот же день он встретился с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик и пообещал им, что Россия выполнит все задачи спецоперации.

Кроме того, Медведев заявил, что беженцам продлят сроки пребывания в России в случае продолжения спецоперации до осени.