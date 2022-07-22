Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили всерьез рассматривать намерение ПМР войти в состав России

Депутат ГД Белик предложил всерьез рассматривать намерение ПМР войти в состав России
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: АГН «Москва»

Заявления главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталия Игнатьева о намерении республики войти в состав России следует рассматривать всерьез. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Белика, возможное присоединение Приднестровья к России — вопрос ближайшей перспективы.

«Это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — сообщил парламентарий. Депутат Госдумы отметил, что не считает желание ПМР присоединиться к России «модным трендом».

В Приднестровье неоднократно заявляли, что стремятся стать частью России. Конфликт между Кишиневом и непризнанной республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.

Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает. 22 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Названы самые популярные смартфоны в России
Парикмахеры назвали лучшие прически на осень 2022 года
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.