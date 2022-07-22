В Госдуме предложили всерьез рассматривать намерение ПМР войти в состав России

Депутат ГД Белик предложил всерьез рассматривать намерение ПМР войти в состав России

Заявления главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталия Игнатьева о намерении республики войти в состав России следует рассматривать всерьез. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Белика, возможное присоединение Приднестровья к России — вопрос ближайшей перспективы.

«Это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — сообщил парламентарий. Депутат Госдумы отметил, что не считает желание ПМР присоединиться к России «модным трендом».

В Приднестровье неоднократно заявляли, что стремятся стать частью России. Конфликт между Кишиневом и непризнанной республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.

Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает. 22 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России.