В Госдуме раскритиковали идею урезать зарплаты депутатам

Депутат Власов рассказал, что не вполне согласен с инициативой о сокращении зарплат в Думе

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов, первый заместитель руководителя фракции партии и член комитета по регламенту, в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что не вполне согласен с идеей, предложенной главой думской фракции «Справедливой России — Патриоты За Правду» Сергеем Мироновым о сокращении зарплат в Госдуме. Ранее Миронов выступил с предложением урезать депутатские зарплаты и выплачивать их в объеме среднего оклада по региону, который парламентарий представляет в Думе.

Власов мягко раскритиковал инициативу Миронова и отметил тот факт, что его однопартийцы, в основной своей массе, тратят депутатскую зарплату не на личные нужды, а на помощь россиянам и жителям республик Донбасса.

«Мы большую часть заработной платы всегда отдавали в фонд партии. И из этого фонда (...) когда обращаются люди за помощью, мы отправляем деньги — три, две, когда-то тысячу рублей. И в месяц это всегда крупные суммы — миллионы и миллионы рублей. И эти миллионы — зарплаты депутатов Государственной Думы [от ЛДПР], которые они сдают в фонд партии. То велосипед подарим детям, то компьютеры в ЛНР и ДНР отправим», — рассказал «Ленте.ру» Власов.

Депутат заявил, что инициативу Миронова стоит реализовывать только в том случае, если высвобожденные деньги пойдут на помощь гражданам. Другая идея Власова — создать специальный фонд, средствами которого парламентарии могли бы помогать россиянам.

«Надо понимать, что во многих законодательных собраниях депутаты вообще зарплату не получают. Но у них есть фонд — 3 миллиона рублей в год депутат может тратить на постройку детских площадок, если к нему обратились, или если многодетная семья попросила купить коляску (...) У нас такого фонда в Госдуме нет», — объяснил Власов.

Коллега депутатов Власова и Миронова, Виталий Милонов, в разговоре с «Ura.ru» объявил, что вовсе не согласен с предложением главы фракции «Справедливой России». Инициативу о снижении зарплаты в Думе он будет готов поддержать лишь в том случае, если она будет исходить от спикера нижней палаты парламента.

«Если Володин скажет понижать — понижайте. Однако не Сергею Михайловичу [Миронову] это решать. Он не очень часто бывает на заседаниях, поэтому он не знает, что там происходит. Его днем с огнем в Думе не увидишь», — заявил Милонов.

В то же время депутат Тайсаев, заявлявший о готовности россиян отказаться от 13-й зарплаты ради проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе, предложение Миронова поддержал полностью.

«Позитивно. Я думаю, что все к этому отнесутся позитивно. Уже было сокращение на 10 процентов. Я был бы готов поддержать такое предложение», — ответил парламентарий на вопрос о своем отношении к возможному сокращению оклада депутатов, однако отметил, что готов говорить только за себя.

Инициативы о снижении депутатских зарплат до средних по стране озвучивались и ранее — с такой идеей в январе 2022 года выступал зампред комитета Думы по экономической политике Михаил Делягин. Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина предлагала снизить зарплаты до минимальной тем парламентариям, которые не вакцинировались от COVID-19. В то же время депутаты от всех фракций выступили за повышение зарплаты своим помощникам.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков в 2021 году заявлял, что зарплата депутата Госдумы составляет около 470 тысяч рублей в месяц.