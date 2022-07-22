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Зеленский назвал количество зерна на Украине

Президент Зеленский заявил о наличии у Украины зерна на сумму около 10 миллиардов долларов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении высказался о количестве зерна в стране. Ролик опубликован в его официальном Telegram-канале.

Зеленский назвал количество зерна на Украине и заявил о наличии прошлогоднего урожая объемом около 20 миллионов тонн на сумму порядка 10 миллиардов долларов.

«Урожай этого года — а его уже собирают — также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Ранее Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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