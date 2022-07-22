«Зенит» поднялся на 40-е место в рейтинге лучших клубов мира по версии FiveThirtyEight

«Зенит» вошел в топ-40 мирового клубного рейтинга по версии американского портала FiveThirtyEight. Полный список доступен на сайте издания.

Петербургский клуб, ранее занимавший 50-ю строку, поднялся на десять позиций и теперь располагается на 40-м месте. Это лучший результат среди российских клубов. Остальные отечественные команды оказались за пределами топ-150.

Лидерство рейтинга удерживает английский «Манчестер Сити». На второй строке оказалась мюнхенская «Бавария», а замыкает тройку лучших «Ливерпуль». На четвертом месте расположился французский «Пари Сен-Жермен», на пятом — действующий победитель Лиги чемпионов испанский «Реал».

Рейтинг обновляется после каждого игрового дня. Всего в списке представлено 640 клубов.

В сезоне-2021/2022 «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золото Российской премьер-лиги.