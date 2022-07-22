В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Администрация Запорожской области сообщила, что ВСУ устроили массированный обстрел региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный обстрел населенных пунктов в Запорожской области, которые находятся под контролем российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета региональной администрации Кирилла Рогова.

По его словам, обстрел велся из южных пригородов Запорожья как из реактивных систем залпового огня, так и тяжелой артиллерии. Ударам подверглись сразу несколько городов и поселков вблизи линии разграничения.

«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — уточнил Рогов.

Ранее представитель администрации заверил, что Киев намерен повторить сценарий «Азовстали» в Запорожской области. По его словам, ВСУ хотят сделать аналогичный захват предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.