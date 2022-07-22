Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Администрация Запорожской области сообщила, что ВСУ устроили массированный обстрел региона

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный обстрел населенных пунктов в Запорожской области, которые находятся под контролем российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета региональной администрации Кирилла Рогова.

По его словам, обстрел велся из южных пригородов Запорожья как из реактивных систем залпового огня, так и тяжелой артиллерии. Ударам подверглись сразу несколько городов и поселков вблизи линии разграничения.

«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — уточнил Рогов.

Ранее представитель администрации заверил, что Киев намерен повторить сценарий «Азовстали» в Запорожской области. По его словам, ВСУ хотят сделать аналогичный захват предприятий «Запорожсталь» и «Запорожкокс», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Медведев рассказал о восхищении российскими солдатами
Оценено влияние решения ЦБ на интерес россиян к готовым квартирам
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.