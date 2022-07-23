Поездки Путина и Байдена на Ближний Восток сравнили

FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

Визиты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали намерение стран региона поддержать Москву в создании многополярного мира. С таким мнением выступил журнал Foreign Policy (FP).

Авторы материала сравнили поездки Путина и Байдена на Ближний Восток, назвав итоги турне российского лидера успешнее результатов американского коллеги. Они также назвали Путина умелым игроком в этом регионе.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. <…> У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира», — подчеркивается в материале.

Кроме того, у лидера США не получилось заставить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке» в вопросе наращивания добычи нефти.

«Сейчас у саудовцев гораздо больше совпадений интересов с россиянами по ценам на нефть, чем с Соединенными Штатами по вопросам региональной безопасности», — отметило издание.

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд спрогнозировал Западу неприятности из-за поездки Путина в Иран. По его мнению, встреча глав России, Турции и Ирана может привести к созданию нового антизападного альянса, что является «пугающей перспективой».

