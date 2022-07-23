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В России выявили 7523 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 7523 новых заболевших COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 7523 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 532 255. Такие данные передает в воскресенье, 24 июля, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 июля число выявленных случаев коронавируса составило 6953. Тогда же отмечалось, что коэффициент распространения инфекции в России рекордно вырос — показатель поднялся до 1,42 впервые с 1 февраля. 22 июля было зафиксировано 6659 новых зараженных.

Наибольшее число заражений выявили в Москве (2886), Санкт-Петербурге (781) и Московской области (662).

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 757. За этот же период 4812 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 17 938 674 россиянина. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 37 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 382 155 летальных исходов.

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Варвара Кошечкина
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