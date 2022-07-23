Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
3:0
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Химки
Завтра
15:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Динамо М
Завтра
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Локомотив М
Завтра
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Голевой пас Акинфеева помог ЦСКА разгромить Сочи

Игорь Акинфеев отдал голевой пас и помог ЦСКА разгромить «Сочи »в РПЛ со счетом 3:0

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА добился разгромной победы над «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Видео голов доступны в сообществе «Матч! Премьер» в VK.

Дублем в составе красно-синих отметился Хесус Медина. Он открыл счет на 36-й минуте и сумел поразить ворота уже в добавленное время матча.

При счете 1:0 в пользу ЦСКА голкипер москвичей Игорь Акинфеев отдал голевой пас на Хорхе Карраскаля. Оказавшись в выгодной позиции колумбийский хавбек ворварлся в штрафную и поразил ближний угол ворот соперника.

Акинфеев оформил результативный пас впервые за 12 лет. В последний раз голкиперу удалось подобное в 2010 году в матче против «Терека».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
В сети поспорили о красоте известного столичного памятника архитектуры
Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат
В ВОЗ объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
В ВОЗ возникли разногласия по поводу объявления ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Турция выразила обеспокоенность из-за удара по порту Одессы
Голевой пас Акинфеева помог ЦСКА разгромить Сочи
В Киев прибыла делегация палаты представителей Конгресса США
Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время
Американский разведчик заявил о победе России над Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.