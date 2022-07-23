Голевой пас Акинфеева помог ЦСКА разгромить Сочи

Игорь Акинфеев отдал голевой пас и помог ЦСКА разгромить «Сочи »в РПЛ со счетом 3:0

Московский ЦСКА добился разгромной победы над «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Видео голов доступны в сообществе «Матч! Премьер» в VK.

Дублем в составе красно-синих отметился Хесус Медина. Он открыл счет на 36-й минуте и сумел поразить ворота уже в добавленное время матча.

При счете 1:0 в пользу ЦСКА голкипер москвичей Игорь Акинфеев отдал голевой пас на Хорхе Карраскаля. Оказавшись в выгодной позиции колумбийский хавбек ворварлся в штрафную и поразил ближний угол ворот соперника.

Акинфеев оформил результативный пас впервые за 12 лет. В последний раз голкиперу удалось подобное в 2010 году в матче против «Терека».