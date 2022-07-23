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В Херсонской области заявили об ударах по мосту в районе Каховской ГЭС

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов заявил об ударах в районе Каховской ГЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, в результате ударов критических разрушений нет, кроме того, электростанция не пострадала. «Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС», — уточнил Стремоусов.

Он добавил, что ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка в Херсонской области.

18 июля стало известно, что украинские войска нанесли удар в район Каховской ГЭС. В результате повреждения газопровода возник пожар, который позднее потушили.

Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Она обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

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Сергей Истомин
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