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Российский спецназ обнаружил в ЛНР тайник с украинским оружием

Российский спецназ обнаружил в ЛНР арсенал крупнокалиберного оружия ВСУ

Фото: Telegram-канал «Zvezdanews»

Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с арсеналом крупнокалиберного оружия. Об этом телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале.

В тайниках нашли три ПТУР «Фагот», четыре гранатомета РПГ-26, гранатомет иностранного производства, десять 150-миллиметровых танковых снарядов, 60 120-миллиметровых снарядов, 50 120-миллиметровых мин, несколько тысяч патронов, дальнобойных пороховых зарядов и взрывателей к минам.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в ДНР. Обстрел со стороны украинских войск зафиксирован в 6:05 по направлению населенных пунктов Николаевка-2 и Доломитное.

Кроме того, российское Минобороны сообщило об уничтожении около 200 человек личного состава бригады ВСУ в Днепропетровской области Воздушно-космическими силами России. По данным ведомства, в населенном пункте Апостолово в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, артиллерийские орудия и военная техника.

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Варвара Кошечкина
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