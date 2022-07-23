«Спартак» разгромил «Краснодар»
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над Краснодаром в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Краснодаре. Гости отправили четыре мяча в ворота «быков». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Виктор Мозес и Квинси Промес. Также Краснодар пропустил автогол: мяч в собственные ворота срезал защитник Сергей Бородин.
Победа позволила «Спартаку» набрать четыре очка и оказаться на втором месте в турнирной таблице лиги после ЦСКА. Для нового тренера красно-белых Гильермо Абаскаля эта победа стала первой у руля московской команды.
Ранее в рамках второго тура РПЛ ЦСКА разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Армейцы возглавили турнирную таблицу. В их активе шесть очков после двух матчей чемпионата.