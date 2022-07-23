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«Спартак» разгромил «Краснодар»

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над Краснодаром в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре. Гости отправили четыре мяча в ворота «быков». Голами в составе красно-белых отметились Роман Зобнин, Виктор Мозес и Квинси Промес. Также Краснодар пропустил автогол: мяч в собственные ворота срезал защитник Сергей Бородин.

Победа позволила «Спартаку» набрать четыре очка и оказаться на втором месте в турнирной таблице лиги после ЦСКА. Для нового тренера красно-белых Гильермо Абаскаля эта победа стала первой у руля московской команды.

Ранее в рамках второго тура РПЛ ЦСКА разгромил «Сочи» со счетом 3:0. Армейцы возглавили турнирную таблицу. В их активе шесть очков после двух матчей чемпионата.

Николай Костюков
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