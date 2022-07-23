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Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы

Минобороны Турции: Россия уведомила Анкару, что не имеет отношения к удару по порту Одессы

Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Министерство обороны Турции отреагировала на ракетный удар по порту Одессы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, российская сторона уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к удару. В тоже время в Минобороны Турции заявили об обеспокоенности в связи с происшествием.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар.

23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось.

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гуттериш «однозначно осуждает» ракетный удар в районе порта Одессы.

Что делать?
Варвара Кошечкина
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